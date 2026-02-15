Parma Cuesta spiega l' assenza di Elphege | Pellegrino è un esempio per il gruppo

Cuesta ha spiegato perché Elphege non era presente in campo durante la partita, attribuendo la scelta alla condizione fisica del giocatore. Il difensore ha aggiunto che Pellegrino rappresenta un esempio positivo per tutta la squadra, soprattutto in questo momento. La vittoria contro il Verona ha dato nuovo slancio al morale del gruppo.

Una vittoria che rafforza la fiducia del Parma, ottenuta contro il Verona, è stata al centro della conferenza stampa successiva all'incontro. Le parole dell'allenatore Carlos Cuesta hanno veicolato una lettura chiara della prestazione, dell'impatto dei nuovi innesti e della gestione tattica della squadra in vista degli impegni futuri. La sfida ha visto i biancorossi imporre un contenuto controllo del gioco, affrontando un Verona competitivo e organizzato. Nonostante le occasioni create, è emersa la necessità di pazienza e compattezza per superare il blocco avversario. In apertura di secondo tempo, la squadra ha resistito al pareggio avversario e ha continuato a cercare la rete con sistematicità.

Carlos Cuesta ha spiegato che la decisione di non inserire Elphege nel match contro il Verona è nata dal suo piacere nel vedere Pellegrino come esempio e fonte di ispirazione per i compagni.

Nel match tra Parma e Genoa, Cuesta si rivolge a Pellegrino per i gol.

