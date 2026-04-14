Dopo otto anni dalla loro ultima presenza in Australia, il principe Harry e Meghan Markle sono tornati nel paese per un tour ufficiale. La coppia è atterrata e ha iniziato una serie di impegni pubblici che si protrarranno per diversi giorni. La loro visita segna un ritorno dopo un lungo periodo di assenza.

A otto anni dalla loro ultima visita, il principe Harry e la moglie Meghan Marke sono arrivati in Australia per un tour che li terrà impegnati per diversi giorni. Harry e Meghan in Australia, l’arrivo con un volo di linea. L’ultima volta che i duchi di Sussex erano arrivati nel Paese risale all’ ottobre del 2018. Ai tempi facevano ancora parte della famiglia reale, e si trattava di un tour ufficiale che comprendeva anche la partecipazione agli Invictus Game di Sydney, la manifestazione ideata e fortemente voluta da Harry. In quell’occasione Meghan aveva annunciato al mondo di essere incinta del piccolo Archie, nato il 6 maggio del 2019. Un anno dopo lei e Harry avevano deciso di lasciare la famiglia reale, e oggi tornano in Australia da “semplice” power couple.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - A otto anni dalla loro ultima visita, il principe Harry e la moglie Meghan Marke sono arrivati in Australia per un nuovo tour ufficiale. Ma tutto è cambiato

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