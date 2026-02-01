Paris Hilton vorrebbe collaborare con Britney Spears | Sarebbe un sogno che diventa realtà

Paris Hilton ha detto che le piacerebbe collaborare con Britney Spears. La socialite sta lavorando al suo nuovo album e ha spiegato di essere aperta a un featuring con l’amica di lunga data. Per ora, non ci sono dettagli sui tempi, ma la possibilità di una canzone insieme entusiasma i fan di entrambe.

