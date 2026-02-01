Paris Hilton vorrebbe collaborare con Britney Spears | Sarebbe un sogno che diventa realtà
Paris Hilton ha detto che le piacerebbe collaborare con Britney Spears. La socialite sta lavorando al suo nuovo album e ha spiegato di essere aperta a un featuring con l’amica di lunga data. Per ora, non ci sono dettagli sui tempi, ma la possibilità di una canzone insieme entusiasma i fan di entrambe.
Attualmente al lavoro sul nuovo album, Paris Hilton ha aperto ad una collab sul prossimo progetto discografico con l’amica di lunga data, Britney Spears. L’ereditiera ha pubblicato il suo album di debutto omonimo, Paris nel 2006, per ritornare dopo diciotto anni di silenzio con il secondo lavoro in studio Infinite Icon, che ha segnato un rinnovato capitolo creativo. Intervistata sulle pagine di Attitude, l ‘imprenditrice ha affermato che le discussioni sono ancora nelle fasi iniziali, ma ha confermato che l’idea è stata avanzata più di una volta. “Stavamo parlando di fare della musica divertente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Approfondimenti su Paris Hilton Britney Spears
Britney Spears torna sui social e condivide un messaggio che parla di dolore e oscurità (poi lo cancella)
Britney Spears scopre la mela di Milano Centrale: il post (con un uomo sconosciuto) fa impazzire i fan
Britney Spears ha condiviso su Instagram una foto che ritrae un uomo sconosciuto davanti alla celebre mela gigante di Milano Centrale.
Ultime notizie su Paris Hilton Britney Spears
Paris Hilton vorrebbe collaborare con Britney Spears: Sarebbe un sogno che diventa realtàAttualmente al lavoro sul nuovo album, Paris Hilton ha aperto ad una collab sul ... msn.com
Paris Hilton: tra palco e battaglie parlamentari si racconta senza maschera ilsole24ore.com/art/paris-hilt… x.com
Per vent’anni Paris Hilton è stata osservata, commentata, caricaturizzata. Un’immagine iper-colorata, una maschera utile a sopravvivere in un sistema che chiedeva spettacolo ma non ascolto. Oggi quella maschera cade. Con Infinite Icon: A Visual Memoir, il d - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.