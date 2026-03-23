L a stagione Primavera-Estate 2026 di Karl Lagerfed rinnova il sodalizio con Paris Hilton e lo racconta con una campagna dal titolo evocativo: “ From Paris with Love ”. Per il secondo anno consecutivo, l’imprenditrice e icona pop veste i panni di ambassador, portando nella Maison il suo carisma scintillante e una visione contemporanea dell’eredità creativa di Karl Lagerfeld. Non è un esercizio di nostalgia: il progetto mette in scena un patrimonio stilistico che continua a evolvere. Gli scatti sono ambientati nella storica sede della Maison, al numero 21 di Rue Saint-Guillaume, a Parig i, cornice che Paris Hilton ha definito «incredibilmente stimolante» e perfettamente in linea con il DNA del brand. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Paris Hilton torna a essere il volto per il brand Karl Lagerfeld per la Primavera Estate 2026. Ecco cosa ci ha raccontato...

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