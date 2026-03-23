Paris Hilton torna a essere il volto per il brand Karl Lagerfeld per la Primavera Estate 2026 Ecco cosa ci ha raccontato
L a stagione Primavera-Estate 2026 di Karl Lagerfed rinnova il sodalizio con Paris Hilton e lo racconta con una campagna dal titolo evocativo: “ From Paris with Love ”. Per il secondo anno consecutivo, l’imprenditrice e icona pop veste i panni di ambassador, portando nella Maison il suo carisma scintillante e una visione contemporanea dell’eredità creativa di Karl Lagerfeld. Non è un esercizio di nostalgia: il progetto mette in scena un patrimonio stilistico che continua a evolvere. Gli scatti sono ambientati nella storica sede della Maison, al numero 21 di Rue Saint-Guillaume, a Parig i, cornice che Paris Hilton ha definito «incredibilmente stimolante» e perfettamente in linea con il DNA del brand. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Articoli correlati
Aspettando la sfilata di febbraio, Demna ha svelato la nuova campagna Primavera/Estate 2026 "La Famiglia": ogni personaggio incarna un'anima del brandBack to work: Gucci inizia il nuovo anno presentando la nuova campagna Primavera/Estate 2026, La Famiglia.
Leggi anche: Francesco Renga sarà in gara a Sanremo 2026 con Il meglio di me: dal significato del suo brano al duetto con Giusy Ferreri, ecco cosa ci ha raccontato
Approfondimenti e contenuti su Paris Hilton
Temi più discussi: ’Call me Paris’ (Hilton). Dai Duemila a oggi; Paris Hilton x Karl Lagerfeld PE 2026, le foto; Per il suo compleanno Paris Hilton adotta un look da Barbie da spiaggia; Yana Eva Thönnes: Call me Paris.
Paris Hilton torna a parlare degli abusi subiti: Mi chiamarono alle 3 di notte per sottopormi a un ‘esame del collo dell’utero’, ma quelli non erano mediciLa celebre modella dell’alta società statunitense ha voluto raccontare e denunciare al New York Times una terribile esperienza subita da ragazza Paris Hilton e le molestie sessuali subite a scuola. La ... ilfattoquotidiano.it
Paris Hilton: Mio marito mi ha salvata/ Dal record con Britney Spears agli abusi: la verità nel nuovo libroParis Hilton torna al centro del gossip, facendo luce sulla sua vita: le verità tra i momenti up, la gabbia d'oro e gli abusi, oltre la fama e il record con Britney Spears. Il memoir É una Paris ... ilsussidiario.net
Icone. . Perché le gambe di Paris Hilton non sembrano le gambe di Paris Hilton facebook