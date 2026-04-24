Paris Bar il fascino francese nel cuore di New York

A New York, il ristorante Paris Bar rappresenta un angolo di Francia nel cuore della città. Con un ambiente che richiama lo stile parigino, il locale si distingue per la sua cucina e atmosfera. La location si trova in una zona centrale e frequentata, attirando clienti alla ricerca di un’esperienza culinaria francese autentica. La gestione del ristorante ha annunciato un’attività di rinnovamento e aggiornamenti nel menù.

Probabilmente non c’è città al mondo più parigina di New York, quando si tratta di cibo. Un paradosso fino a un certo punto: la città che non dorme mai ha sempre reinterpretato con grande piacere l’idea della brasserie francese, con esiti a volte perfino memorabili, come nel caso di Balthazar, un ristorante aperto nel 1997 in Spring Street, a SoHo, e la cui estetica decisamente bo-bo (abbreviazione francese per bourgeois bohème, che unisce agiatezza e contegno a un tocco anticonformista e creativo) contrassegnò un’intera stagione della ristorazione contemporanea anche in Italia, lasciando il segno su decine di ristoranti italiani che aprirono all’inizio del nuovo millennio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Paris Bar, il fascino francese nel cuore di New York Notizie correlate Profumi, sapori e colori d’Oltralpe nel cuore di Lecco con il Mercatino franceseIl Mercatino regionale francese, con i suoi profumi, sapori e colori d’oltralpe torna nuovamente a Lecco in piazza Garibaldi, dal 24 al 26 aprile, in... Macron snobba l’Italia? Ci pensa il biatleta francese: gareggerà col mito di Pantani nel cuore… e il suo orecchino indossoMentre all’Eliseo si consuma l’ennesimo esercizio di grandeur – con un Emmanuel Macron troppo impegnato tra pranzi diplomatici e agende fitte per... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Paris Bar, il fascino francese nel cuore di New York; I ristoranti insoliti a Parigi, i nostri indirizzi originali e immersivi. Paris Bar, il fascino francese nel cuore di New YorkAll’interno di Le Meridien Hotel sulla West 57th, a due passi dalla Carnegie Hall e a quattro da Central Park, una brasserie elegante e calda che propone il meglio della cucina transalpina senza prete ... ilgiornale.it