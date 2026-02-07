Macron snobba l’Italia? Ci pensa il biatleta francese | gareggerà col mito di Pantani nel cuore… e il suo orecchino indosso

Mentre Macron si dedica a incontri ufficiali e pranzi di rappresentanza, un biatleta francese si prepara a salire in pedana con il cuore rivolto all’Italia. Il campione indossa un orecchino e si ispira a Marco Pantani, simbolo di un’Italia che ancora affascina e rimane nel suo pensiero, nonostante le assenze e le fredde relazioni tra i due paesi.

Mentre all’Eliseo si consuma l’ennesimo esercizio di grandeur – con un Emmanuel Macron troppo impegnato tra pranzi diplomatici e agende fitte per onorare la cerimonia dei Giochi di Milano-Cortina – c’è una Francia che, contrariamente al suo presidente in declino, guarda all’Italia con amore, rispetto e un pizzico di nostalgia per le glorie passate esaltate da chi non c’è più. È la Francia di Émilien Jacquelin, fuoriclasse del biathlon, che martedì nella 20 km di Anterselva non porterà in pista solo il tricolore d’oltralpe, ma un pezzo di storia del nostro sport: l’orecchino di Marco Pantani. Jacquelin, fuoriclasse del biathlon con l’orecchino di Pantani: l’omaggio in pista a Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Macron snobba l’Italia? Ci pensa il biatleta francese: gareggerà col mito di Pantani nel cuore… e il suo orecchino indosso Approfondimenti su Milano Cortina “Indosso l’orecchino di Marco alle Olimpiadi. È il coraggio di attaccare quando nessuno osa”: il tributo di Jacquelin per Pantani Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, si è visto un tributo speciale a Marco Pantani. Alle Olimpiadi con l’orecchino di Pantani, l’omaggio del biatleta Jacquelin: “Un sogno gareggiare con Marco al mio fianco” Durante le Olimpiadi, il biatleta Emilien Jacquelin ha indossato un orecchino dedicato a Marco Pantani. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Macron ci snobba per la Groenlandia. Macron snobba l’Italia al summit verso KievChe il nostro governo non goda più del consenso di un tempo in patria ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.