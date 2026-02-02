Nuovo sito per il Calcit | più semplice e accessibile

Il sito www.calcitarezzo.it è stato rinnovato completamente. Ora è più facile da usare e più accessibile per tutti. Il nuovo design mette in evidenza il lavoro dei volontari e la trasparenza delle attività. Con questa modifica, il Calcit punta a rafforzare il suo legame con la comunità e a rendere più chiaro il suo impegno.

Il sito www.calcitarezzo.it è stato completamente rinnovato con un intervento grafico e strutturale pensato per valorizzare l'impegno dei volontari, la trasparenza delle attività e il rapporto con la comunità. Il restyling, curato da Alberto Santini di Click end Fly, storico collaboratore del Calcit, punta su navigazione intuitiva, contenuti ordinati e informazioni chiare, mantenendo invariato il valore umano che da sempre caratterizza l'associazione. Un sito più vicino alle persone, al servizio dei cittadini e di chi sostiene il Calcit fin dal 1978.

