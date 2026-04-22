Altri tre lupi avvelenati nel parco nazionale d' Abruzzo | la denuncia del Wwf

Nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise sono stati trovati altri tre lupi morti a causa di avvelenamento. La notizia è stata resa nota dal Wwf, che ha segnalato l’accaduto nella giornata mondiale della Terra, il 22 aprile. Si tratta di un episodio che si aggiunge a una serie di casi di animali deceduti per il medesimo motivo nel parco.

Altri 3 lupi uccisi dal veleno nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: la denuncia arriva dal Wwf proprio nella giornata mondiale della Terra, che si celebra il 22 aprile.Salgono così a 13 esemplari uccisi nel giro di pochi giorni. “Ci troviamo davanti a una strage continua - tuona il Wwf.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Dieci lupi avvelenati nel Parco nazionale d'Abruzzo, il Wwf: "Uno dei più gravi crimini di natura nell'ultimo decennio"Il Wwf Italia esprime “profonda e crescente preoccupazione” per la notizia del rinvenimento di cinque lupi morti ad Alfedena, nell’area contigua del... Dieci lupi trovati senza vita nel Parco nazionale d'Abruzzo: potrebbero essere stati avvelenatiCinque lupi sono stati trovati senza vita, nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile, ad Alfedena (L'Aquila), nel Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: PESCASSEROLI: TROVATI ALTRI TRE LUPI AVVELENATI, PNALM, ATTI MAFIOSI, SEMPRE GARANTITI INDENNIZZI; Altri tre lupi avvelenati nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise; Strage di lupi in Abruzzo, dieci uccisi in pochi giorni forse avvelenati: cresce l’allarme bracconaggio; Il veleno nei boschi dell'Abruzzo racconta la politica italiana sul lupo meglio di qualsiasi dichiarazione. Allarme WWF: altri tre lupi avvelenati nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e MoliseNewTuscia – ROMA – Proprio nella Giornata mondiale della Terra arriva la notizia del rinvenimento di altri 3 lupi uccisi dal veleno in Abruzzo. Nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise siamo ... newtuscia.it Altri tre lupi avvelenati nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e MoliseTre nuovi lupi trovati morti per avvelenamento in Abruzzo, nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Con questi ultimi casi sale a 13 il numero degli esemplari uccisi illegalmente in pochi giorni ... ansa.it "Il sipario si apre per l’ultima volta al chiuso, lasciando spazio al respiro della notte. Presto spalancheremo le porte per portarvi il teatro sotto il firmamento della nostra amatissima Abruzzo. Ci sposteremo dove l'arte incontra il vento e la bellezza della nost - facebook.com facebook TGR Abruzzo del 22/04/2026 ore 14:00 x.com