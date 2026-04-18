Inaugurato il primo centro di documentazione per la pace nel parco nazionale del Matese | FOTO

Venerdì 17 aprile è stato inaugurato nel Parco Nazionale del Matese il primo Centro di documentazione dedicato alla Pace, alla Nonviolenza e al Creato. L’evento ha visto la partecipazione degli studenti di un istituto scolastico locale, coinvolti attivamente nella cerimonia. La giornata si è svolta in modo partecipato e ha visto la presenza di numerosi presenti, tra cui insegnanti e rappresentanti della comunità.