Parco Antonini Maseri | 600mila euro per il grande rilancio

È stato annunciato un investimento di 600mila euro per il Parco Antonini Maseri, con l’obiettivo di completare i lavori entro la primavera del 2027. Il progetto prevede un intervento di restauro sistemico del bene monumentale, realizzato in collaborazione con l’Università di Udine. Questa iniziativa mira a valorizzare e recuperare l’area, che rappresenta un patrimonio storico e culturale della zona.

? Cosa sapere Piano da 600mila euro per il rilancio del Parco Antonini Maseri entro primavera 2027.. L'intervento con l'Università di Udine mira al restauro sistemico del bene monumentale.. Un piano da 600mila euro mira a restituire il Parco Antonini Maseri alla cittadinanza entro la primavera del 2027, con interventi strutturali che superano di gran lunga i precedenti preventivi di 50mila euro. L’assessore Marchiol ha delineato la strategia per la tutela del giardino storico, un progetto che parte dalla manutenzione immediata per arrivare a una riqualificazione profonda del bene monumentale. Le operazioni sono già iniziate sul campo. Attualmente, le squadre si occupano della pulizia del verde e delle potature necessarie, un primo passo fondamentale per gestire lo stato attuale dell’area.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parco Antonini Maseri: 600mila euro per il grande rilancio Notizie correlate Il rilancio degli storici padiglioni. Ex Antonini, prove di futuro. Il vecchio manicomio va all’astaL’ex Antonini va all’asta per proposte di riqualificazione e avvio di nuove attività a carico di privati. Un grande parco negli spazi ex Rai a Ceglie: il Comune stanzia 2,2 milioni di euro per acquistare l'areaIl progetto del Comune di Bari punta al recupero di un grande spazio cittadino inutilizzato, trasformandolo in un parco multifunzionale attrezzato. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Lavori di manutenzione al parco Antonini Maseri A maggio il Comune interverrà con la potatura delle piante e la pulizia dei vialetti – Friulisera; Parco del Palladio: riapertura nel 2027, piano da oltre mezzo milione. In partenza i lavori nel parco più segreto della cittàAl via a maggio l'intervento sugli alberi e le statue dello storico giardino Antonini Maseri, che collega largo Antonini a piazza Primo Maggio. Nel 2027 comincerà la riqualificazione finale ... udinetoday.it Il parco monumentale di Palazzo Antonini Maseri passa di mano per dieci anniUna gemma verde incastonata nel centro storico della città. Il parco monumentale di Palazzo Antonini Maseri di Udine, donato all'ateneo friulano dal professor Attilio Maseri assieme al palazzetto ... rainews.it PARTONO I PRIMI LAVORI PER IL PARCO "SEGRETO" DI UDINE, MA PER L'APERTURA C'E' ANCORA DA ATTENDERE https://www.friulioggi.it/udine/parco-antonini-maseri-udine-lavori-riqualificazione-23-aprile-2026 #friuli #friulioggi - facebook.com facebook