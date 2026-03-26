Gli storici padiglioni dell’ex Antonini sono stati messi all’asta per consentire proposte di riqualificazione e l’avvio di nuove attività da parte di soggetti privati. L’edificio, un tempo destinato a ospitare un manicomio, rappresenta un patrimonio architettonico che ora si presenta come opportunità di intervento privato. La vendita mira a favorire interventi di recupero e valorizzazione della struttura.

L’ex Antonini va all’asta per proposte di riqualificazione e avvio di nuove attività a carico di privati. Una maxi operazione messa pubblicamente in vendita con un bando che dura però solo un mese e che si chiuderà il 27 aprile. A disposizione ci sono diversi immobili dismessi all’interno del grande parco del vecchio manicomio: si valuteranno proposte per riqualificarli, metterli in sicurezza e utilizzarli per attività di vario genere. La proprietà degli edifici è divisa tra Provincia e Comune di Limbiate. "L’intero comparto è connotato da un rilevante pregio storico-architettonico, da una notevole estensione territoriale (oltre 40 ettari) e da un potenziale strategico per iniziative di riqualificazione integrata e valorizzazione urbana", si legge nell’introduzione al bando. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il rilancio degli storici padiglioni. Ex Antonini, prove di futuro. Il vecchio manicomio va all’asta

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