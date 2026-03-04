Un grande parco negli spazi ex Rai a Ceglie | il Comune stanzia 2,2 milioni di euro per acquistare l' area

Il Comune di Bari ha stanziato 2,2 milioni di euro per acquistare l'area degli ex spazi Rai a Ceglie. L'obiettivo è recuperare l'area e trasformarla in un parco multifunzionale attrezzato. La decisione riguarda un grande spazio cittadino attualmente inutilizzato, che sarà riqualificato attraverso questo intervento. Il progetto prevede la creazione di un'area verde accessibile alla comunità.

Il progetto del Comune di Bari punta al recupero di un grande spazio cittadino inutilizzato, trasformandolo in un parco multifunzionale attrezzato. Sono queste le ragioni che hanno portato l'amministrazione locale ha destinare la cifra di 2 milioni e 230mila euro per l'acquisto del compendio immobiliare di proprietà della Rai nel quartiere di Ceglie del Campo. La programmazione della spesa è stata ratificata con una determina dirigenziale del settore Recupero e Valorizzazione del Territorio. L’area, estesa per circa 118.935 metri quadrati e compresa tra via Lamie, la strada comunale Bari-Adelfia e corso Umberto I, sarà al centro del progetto ‘Fiumi verdi’, un intervento di rigenerazione urbana e ambientale finalizzato alla riqualificazione paesaggistica ed ecologica del territorio e della lama Picone. 🔗 Leggi su Baritoday.it

