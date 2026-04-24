Il Papa ha espresso un netto rifiuto all’uso della forza militare, sottolineando che la vita umana deve prevalere rispetto a qualsiasi strategia geopolitica o tentativo di cambiare un regime. La sua posizione si basa anche sulle lettere inviate da alcune famiglie in Iran, che chiedono di tutelare i civili e di evitare conflitti armati. La questione riguarda la priorità di proteggere le persone innocenti rispetto alle decisioni di carattere militare.

? Cosa sapere Il Papa rifiuta l'uso della forza militare citando le lettere delle famiglie in Iran.. La tutela dei civili prevale sulle strategie geopolitiche e sul cambio di regime.. Durante il volo della conferenza stampa, il Papa ha espresso un fermo rifiuto verso l’uso della forza militare, ribadendo che la tutela dei soggetti vulnerabili deve prevalere su ogni logica di scontro armato. Il pontefice ha sottolineato l’urgenza di promuovere una cultura orientata alla pace, spiegando che non è possibile accettare l’aggressione o l’attacco violento come strumenti risolutivi. Il dolore per i numerosi innocenti che hanno perso la vita è stato il fulcro del suo intervento, durante il quale è stata citata una lettera consegnatagli dalle famiglie iraniane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa, stop alla forza militare: la vita umana sopra ogni regime

The Vela Incident: The Flash the World Was Never Supposed to See

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