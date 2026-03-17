Al via la campagna Mediaset per la Festa del Papà 2026 | Ogni giorno per tutta la vita Grazie papà

Mediaset ha avviato una campagna pubblicitaria per la Festa del Papà 2026, in programma giovedì 19 marzo. La campagna si intitola “Ogni giorno, per tutta la vita” e si concentra su messaggi che richiamano il legame tra genitori e figli. La pubblicità sarà trasmessa su vari canali del gruppo e mira a coinvolgere il pubblico attraverso immagini e parole che celebrano il ruolo paterno.

In occasione della Festa del Papà 2026, che si celebra giovedì 19 marzo, Mediaset lancia una nuova campagna istituzionale dal forte impatto emotivo: “Ogni giorno, per tutta la vita. Grazie papà”. Lo spot sarà trasmesso a partire da domani su tutte le reti del gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, con l’obiettivo di rendere omaggio alla figura paterna e al legame profondo tra genitori e figli. Mediaset: una campagna dedicata al valore dei papà. La campagna Mediaset per la Festa del Papà 2026 nasce per celebrare la presenza costante dei padri nella vita dei figli, mettendo al centro l’importanza dei piccoli gesti quotidiani e dei momenti condivisi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Al via la campagna Mediaset per la Festa del Papà 2026: “Ogni giorno, per tutta la vita. Grazie papà” Articoli correlati “Questo è papà”, per la festa del papà la musica si trasforma in promotore sociale per le nuove generazioniIn occasione della Festa del Papà del 19 marzo 2026, verrà presentata a Messina la nuova anticipazione di “Questo è Papà”, un progetto culturale ed... Papa Leone: “Ogni giorno può essere l’inizio di una vita nuova”Roma, 1 gennaio 2026 – “Ogni giorno può essere, per ciascuno di noi, l’inizio di una vita nuova”. Una raccolta di contenuti su Al via la campagna Mediaset per la... Temi più discussi: Festa del Papà, campagna social della Regione: le immagini anche sul maxischermo a De Ferrari; Regione lancia la campagna social Il mio papà; Stagione estiva 2026, al via le candidature; Festa del papà, 60 idee regalo che li sorprenderanno proprio tutti. Festa del papà 2026: 10 lavoretti BELLISSIMI e pieni d’affetto da fare con i bambiniDieci idee diverse, facili e affettuose per preparare con i bambini un regalo per la festa del papà davvero speciale. nostrofiglio.it Auguri buona festa del papà 2026 | Le frasi per il 19 marzo: pensieri speciali da dedicare al vostro padreAuguri buona festa del papà 2026: quando mancano solo due giorni al 19 marzo, ecco una serie di pensieri e frasi speciali per il vostro padre ... ilsussidiario.net Per la Festa del papà, il regalo perfetto è quello che gli strappa un sorriso! Con la Carta di Credito Nexi Classic puoi scegliere il regalo che vuoi e, con il servizio Easy Shopping, decidere anche di rateizzare alcune spese e gestirle con più flessibilità. E oggi co - facebook.com facebook