Papa Leone XIV nel Principato di Monaco | Proteggere ogni vita umana in qualunque momento e condizione

Il Papa Leone XIV ha visitato il Principato di Monaco e ha pronunciato un discorso incentrato sulla protezione della vita umana in ogni circostanza. Ricorda che la fede cattolica, ufficialmente riconosciuta come religione di Stato in questo Paese, ha come principio fondamentale la salvaguardia della vita fin dal concepimento. La visita si è svolta in un momento di particolare rilevanza per le autorità locali.

“La fede cattolica, che siete tra i pochi Paesi del mondo ad avere come religione di Stato, ci pone davanti alla sovranità di Gesù, che impegna i cristiani a diventare nel mondo un regno di fratelli e sorelle, una presenza che non schiaccia ma solleva, che non separa ma collega, pronta a proteggere sempre con amore ogni vita umana, in qualunque momento e condizione, affinché nessuno sia mai escluso dalla mensa della fraternità”. Così Papa Leone XIV nel suo primo discorso nel viaggio nel Principato di Monaco. Congresso FMSI, Abodi: “Lavoriamo insieme per diffusione di migliori pratiche di vita”. Casasco: “Il movimento è medicina” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV nel Principato di Monaco: “Proteggere ogni vita umana in qualunque momento e condizione” Articoli correlati Papa Leone XIV è arrivato nel Principato di Monaco in elicotteroPapa Leone XIV è atterrato nel Principato di Monaco dove oggi compirà il suo secondo viaggio apostolico. Leone XIV, storico viaggio nel Principato di Monaco. Sarà il primo Papa a visitarloCon l’arrivo della primavera, Leone XIV ha deciso di uscire dal «letargo giubilare e post-giubilare». Contenuti utili per approfondire Papa Leone Temi più discussi: Leone XIV: la salute non è un lusso ma condizione per la pace sociale; Papa Leone XIV scrive a Popotus: Cari bambini, restituite ai più grandi la bellezza del mondo; Abusi nella Chiesa, Papa Leone XIV: I sacerdoti colpevoli non siano esclusi dalla misericordia; Visita storica di Papa Leone XIV a Monaco, prima volta in quasi 500 anni. Papa Leone XIV a Monaco: Ostentazione forza e logica prevaricazione compromettono paceLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV a Monaco: 'Ostentazione forza e logica prevaricazione compromettono pace' ... tg24.sky.it Papa Leone XIV a Monaco: Difendere la vita dal concepimento alla fine naturaleDopo aver incontrato il Principe Alberto II, Papa Leone XIV ha raggiunto la Cattedrale dell’Immacolata Concezione per la celebrazione dell’Ora Media con la Comunità Cattolica. E’ questa la seconda tap ... acistampa.com Leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/papa-leone-primo-viaggio-europa-oggi-principato-monaco-AIbrr3BC #PapaLeone #viaggio #IlSole24Ore - facebook.com facebook Papa Leone XIV è arrivato a Monaco alle 9:04 ora locale per una storica visita di un giorno in questa piccola ma profondamente cattolica nazione. Accompagniamo Papa Leone XIV con la nostra preghiera. x.com