Papa Leone XIV porterà la croce sulla Via Crucis Il segnale contro la guerra in Iran | Ho chiesto a Trump di porre fine al conflitto

Venerdì Santo, il Papa ha deciso di portare la croce durante la Via Crucis al Colosseo, un gesto simbolico in un momento di conflitti globali. Nel frattempo, un leader religioso ha rivolto un appello pubblico a un ex presidente degli Stati Uniti, chiedendo di intervenire per fermare il conflitto in Iran. La scena si svolge in un contesto di tensioni internazionali che coinvolgono l’Ucraina e il Golfo Persico.

Ha scelto di portare la croce della Via Crucis al Colosseo questo Venerdì Santo. Un segnale, mentre il mondo è in fiamme per la guerra in Ucraina e nel Golfo. Non è un caso la scelta di Papa Leone XIV che ha scelto per le speciali meditazioni quelle elaborate da padre Francesco Patton, ex custode di Terra Santa. « Ho parlato con Trump e gli ho chiesto di porre fine alla guerra », ha detto Papa Leone in inglese auspicando che si arrivi a trattative per un percorso di pace. « Ho parlato con il presidente Trump. Recentemente ha detto che vorrebbe porre fine alla guerra» e se tutto va bene «sta cercando una via per ridurre la violenza», ha poi specificato il Pontefice ai giornalisti. 🔗 Leggi su Open.online

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Via Crucis: sarà Papa Leone a portare la croce con le meditazioni di padre Francesco Patton Per il Giovedì santo ritorna la tradizione della lavanda dei piedi con 12 sacerdoti a San Giovanni in Laterano Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook