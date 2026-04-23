Un video che mostra il Papa alle prese con una zanzara sta circolando su X. La scena, ripresa recentemente, ha attirato l’attenzione degli utenti, suscitando commenti e condivisioni. La clip mette in evidenza un momento inaspettato durante un evento pubblico, in cui il Pontefice cerca di eliminare l’insetto con un gesto spontaneo. La diffusione del video ha portato a discussioni sui social sulla presenza di zanzare durante le cerimonie ufficiali.

Roma, 23 aprile 2026 - Le zanzare non sono molto amate a tutte le latitudini, e anche il Papa sembra meno benevolo verso queste fastidiosi insetti. Un video che mostra come Leone XIV si sbarazza di uno di queste zanzare è diventato virale su X e accumula clic su clic. Il filmato è stato girato in Africa, durante la messa del Papa in Guinea Equatoriale, e sembra interessare molto i navigatori del web. https:www.quotidiano.netvideoil-papa-e-la-zanzara-jcfckztg Le immagini mostrano il Pontefice guardare dove si trova la zanzara, e con un rapido movimento della mano colpirla, per poi con le dita la ‘criccarla’ via, in un gesto semplice e determinato.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Papa Leone XIV e la zanzara. Il video vola su X

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