Durante il volo di ritorno dall’Africa, il Papa ha commentato la situazione in Iran, affermando che come pastore non può essere favorevole alla guerra. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta alle domande dei giornalisti, senza ulteriori dettagli sulla posizione ufficiale della Chiesa o sulle possibili azioni future. Nel corso del viaggio, non sono state annunciate iniziative specifiche riguardo alla crisi iraniana.

Papa Leone XIV, come riportato da Vatican News, sull’aereo di ritorno dall’Africa ha parlato con i giornalisti sulla questione della guerra in Iran. “Come pastore, non posso essere a favore della guerra. E vorrei incoraggiare tutti a fare gli sforzi per cercare risposte che vengono da una cultura di pace e non di odio e divisione. Bisogna promuovere un nuovo atteggiamento e una cultura per la pace. Tante volte, quando valutiamo certe situazioni, subito la risposta è che bisogna entrare con la violenza, con la guerra, attaccando. Quello che abbiamo visto è che tanti innocenti sono morti “, ha aggiunto Prevost che ha poi parlato della diplomazia vaticana: “Talvolta abbiamo relazioni diplomatiche con Paesi che hanno leader autoritari.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Papa Leone XIV: “Come pastore, non posso essere a favore della guerra”

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C’è un #PapaLeone che non piace, che non trova eco sui giornaloni, che non viene applaudito a media unificati. È quello che nel suo viaggio pastorale in #Africa riprende la grande lezione di Ratzinger e Wojtyla sul “diritto a non emigrare”… #LiberaMente x.com