Papa Leone a Rimini la Diocesi avvia il reclutamento dei volontari per la visita del Pontefice

La Diocesi di Rimini ha iniziato a cercare volontari per la visita del Papa, prevista per il 22 agosto 2026. La macchina organizzativa si sta mettendo in moto in vista di questo evento. La data è stata comunicata e la diocesi ha già avviato le procedure di reclutamento. La visita del Pontefice rappresenta un appuntamento importante per la comunità locale.

È ufficialmente partita la macchina organizzativa per la visita del Santo Padre Leone a Rimini, prevista per sabato 22 agosto 2026. Un appuntamento atteso e di grande valore per tutta la Chiesa riminese e per il territorio, che vedrà il Pontefice nel tardo pomeriggio presiedere la celebrazione.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Papa Leone a Ponte Mammolo, strade chiuse per la visita del pontefice: tutte le informazioniQuinta e ultima visita pastorale del pontefice che ha deciso di salutare una parrocchia per ogni settore pastorale del vicariato Ultima tappa delle... La visita di Papa Leone a Pompei il prossimo 8 maggio: il Pontefice incontrerà giovani, disabili e migrantiIncontrerà 140 ragazzi, ascolterà le testimonianze di ragazze madri, disabili, immigrati ma incontrerà anche i fedeli e pregherà sulle spoglie di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Papa Leone XIV a Rimini, il Vescovo anticipa a sorpresa il programma: i dettagli della storica giornata; Rimini con il Papa: solidarietà e attesa per il 22 agosto; Papa Leone XIV in Algeria: Cuore di Dio è straziato dalle guerre, non sta coi prepotenti; Papa Francesco un anno dopo. Il rilancio di Leone XIV. Papa Leone a Rimini: la Diocesi cerca volontari, ecco come candidarsiÈ ufficialmente partita la macchina organizzativa per la visita del Santo Padre Leone a Rimini, prevista per sabato 22 agosto 2026. Un appuntamento ... corriereromagna.it Rimini, si cercano volontari per l'arrivo in città di Papa LeoneÈ stata inviata una lettera a tutte le parrocchie, agli ordini religiosi, ai movimenti e alle associazioni laicali del territorio, con l’invito a collaborare ... altarimini.it Papa Leone: “Cosa fa il Nord del mondo per aiutare il Sud Coppie omo Ci sono questioni morali più grandi”. Dopo il viaggio in Africa e gli attacchi di Trump x.com #TG2000 - Occorre promuovere “una cultura della pace” perché la risposta alle difficoltà che si manifestano non può essere la guerra: tanti innocenti sono morti”. Così Papa Leone al rientro del viaggio apostolico in Africa a proposito dei conflitti in particolare in facebook