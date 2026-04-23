Il prossimo 8 maggio, il Papa visiterà Pompei, dove incontrerà circa 140 giovani, ascolterà le storie di ragazze madri, persone con disabilità e migranti. Durante la giornata, si rivolgerà anche ai fedeli presenti, partecipando a una preghiera presso le spoglie di Bartolo Longo. La visita prevede momenti di confronto con diverse categorie di persone e un momento di preghiera collettiva.

Incontrerà 140 ragazzi, ascolterà le testimonianze di ragazze madri, disabili, immigrati ma incontrerà anche i fedeli e pregherà sulle spoglie di Bartolo Longo. Il prossimo 8 maggio Papa Leone XIV sarà a Pompei, nel giorno della tradizionale supplica dedicata alla Beata Vergine del Santo Rosario, data coincisa con l'elezione di Prevost a Pontefice. Sarà un «momento epocale, perché la visita di un Papa segna sempre nella storia un prima e un dopo», ha detto oggi monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo di Pompei. Descrivendo le tappe dell'incontro di Papa Leone, che partirà da Roma in elicottero alle ore 8, per atterrare nell'area...🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - La visita di Papa Leone a Pompei il prossimo 8 maggio: il Pontefice incontrerà giovani, disabili e migranti

Notizie correlate

Leggi anche: Papa Leone XIV a Pompei e Napoli l’8 maggio, poi ad Acerra il 23: doppia visita in Campania

Napoli, Pompei ed Acerra in festa: Papa Leone annuncia la storica visita pastorale di maggioPapa Leone ha scelto di celebrare il suo primo anniversario di Pontificato ai piedi della Vergine Maria.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: In un minuto la terza giornata di Papa Leone XIV in Africa; Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale: Le ricchezze naturali siano di tutti; Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale: un Paese unico nel panorama africano; Napoli si prepara ad abbracciare il Papa.

La visita di Papa Leone a Pompei il prossimo 8 maggio: il pontefice incontrerà giovani, disabili e migrantiIncontrerà 140 ragazzi, ascolterà le testimonianze di ragazze madri, disabili, immigrati ma incontrerà anche i fedeli e pregherà sulle spoglie di Bartolo Longo. ilmattino.it

Il Papa visita la prigione di Bata tra i detenuti che danzano sotto la pioggia: «Dio apre sempre una nuova porta a chi riconosce i propri errori»Un forte messaggio di speranza, dignità e riconciliazione rivolto da Leone XIV ai detenuti nella prigione di Bata: nessuno è escluso dall’amore di Dio e ogni vita può ricominciare. famigliacristiana.it

In Guinea Equatoriale la visita di Papa Leone XIV si è trasformata in un grande incontro tra fede e cultura. I fedeli si sono riuniti allo stadio per celebrare un momento condiviso, segnato dalla partecipazione popolare e dalle espressioni culturali locali. «Il mess - facebook.com facebook

#Papa #Leone XIV accolto a Bata nella fase finale del viaggio in #Africa x.com