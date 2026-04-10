Oroscopo Paolo Fox la classifica del weekend | quali sono i segni più fortunati

L’ultimo fine settimana di aprile 2026 porta con sé un’atmosfera di cambiamenti e tensioni, secondo le previsioni. La classifica dei segni più fortunati, secondo l’oroscopo, mostra alcune differenze rispetto ai giorni precedenti. Le influenze planetarie sono state analizzate per individuare quali segni potrebbero vivere momenti più favorevoli. La lettura delle posizioni astrali si concentra sugli aspetti che potrebbero influenzare le scelte e le attività di ognuno.

L’atmosfera astrale del fine settimana dell’11 e 12 aprile 2026 si presenta carica di movimento e contrasti. Il cielo disegnato dalle configurazioni planetarie racconta una fase in cui azione, scelte rapide e nuove consapevolezze si intrecciano in modo continuo. La Luna attraversa prima il Capricorno e poi l’ Acquario, mentre un forte asse in Ariete – con Sole, Marte, Saturno e Nettuno – spinge verso decisioni immediate, cambi di rotta e iniziative personali che non possono più essere rimandate. In parallelo, Venere e Urano in Toro riportano il focus su stabilità e concretezza, soprattutto nei rapporti affettivi e nelle scelte di lungo periodo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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“È un bivio”. Oroscopo del weekend, Paolo Fox stila la classifica dei segniIl weekend 28-29 marzo corre su due binari: c’è chi ritrova slancio e voglia di ripartire, e chi invece deve fermarsi un attimo per rimettere ordine.

Oroscopo 2026, la classifica dei segni più fortunati dell'anno

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