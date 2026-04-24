Un noto commentatore italiano ha rivolto un’accusa molto dura nei confronti di un noto conduttore televisivo russo, definendolo “la vergogna della razza umana”. La reazione si è verificata dopo che il giornalista russo aveva criticato pubblicamente la premier italiana, Giorgia Meloni. La clash tra i due protagonisti si è svolta sui canali social e ha attirato l’attenzione di vari media.

La furia del propagandista del regime russo Vladimir Solovyev si è abbattuta contro Giorgia Meloni. Il megafono di Vladimir Putin ha insultato più volte la presidente del Consiglio sostenendo che la leader di Fratelli d'Italia abbia tradito l'alleato americano Donald Trump, oltre che fascista e altri epiteti irripetibili. Così tutta la politica italiana si è unita in difesa del presidente del Consiglio e, più in generale, dell'Istituzione che rappresenta. Non solo la politica. Anche parte dei media italiani si sono schierati in difesa di Giorgia Meloni. Un esempio? Paolo Del Debbio che, bel corso dell'ultima puntata di Dritto e rovescio - la trasmissione televisiva che conduce tutti i giovedì sera su Rete 4, ha dedicato qualche secondo del suo tempo per mandare un chiaro messaggio al propagandista russo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Paolo Del Debbio, il messaggio a Solovyev: "Sei la vergogna della razza umana"

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