Russia insulti a Giorgia Meloni in tv da Vladimir Solovyev | Fascista e vergogna della razza umana

In Russia, un noto conduttore televisivo vicino al Cremlino ha rivolto pesanti insulti nei confronti di un’esponente politica italiana durante una trasmissione televisiva. L’anchorman ha definito la leader italiana “fascista” e “vergogna della razza umana”. Le dichiarazioni sono state trasmesse in diretta, suscitando reazioni sui social e nel panorama politico internazionale. La polemica ha attirato l’attenzione di media e osservatori esteri.

La premier italiana insultata dal noto anchorman vicino al Cremlino, durante la trasmissione ‘Polnyj Kontakt’ (Full Contact) In Russia un pesantissimo attacco di Vladimir Solovyev, noto anchorman vicino al Cremlino, nei confronti di Giorgia Meloni. Il conduttore ha attaccato frontalmente la premier italiana con pesanti insulti durante la sua trasmissione televisiva, ‘Polnyj Kontakt’ (Full Contact). Solovyev si è espresso in italiano: “Vergogna della razza umana. Bestia naturale, idiota patentata. Giorgia puttameloni. Che brutta donnaccia. Cattiva. Fascista“. “Non c’è bisogno di discutere su questo punto di vista. Questa è la realtà”, ha aggiunto.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia, insulti a Giorgia Meloni in tv da Vladimir Solovyev: “Fascista e vergogna della razza umana” Il conduttore tv russo Solovyov insulta Meloni Notizie correlate Nuovo attacco della Tv russa a Meloni. Pesanti insulti da SolovyevInsulti durissimi a Giorgia Meloni , anzi irripetibili, sono partiti oggi da Vladimir Solovyev , giornalista vicino a Vladimir Putin e potente... Nuovo attacco della Tv russa a Meloni. Pesanti insulti da Solovyev. Tajani convoca l’ambasciatoreInsulti durissimi a Giorgia Meloni , anzi irripetibili, sono partiti oggi da Vladimir Solovyev , giornalista vicino a Vladimir Putin e potente... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pozzolo (FN): Meloni rifiuta di acquistare gas dalla Russia e lascia nei guai gli italiani. Da Trump non c'è ragionamento, solo insulti; Meloni insultata dal conduttore russo Solovyov. Contro la premier un attacco con parole volgari: Fascista p...; I due comici russi dello scherzo a Giorgia Meloni hanno colpito ancora sul caso Biennale Venezia-Russia – Il video; Kiev choc, uomo spara sulla folla e si barrica nel supermercato: 6 morti, chi è | Libero Quotidiano.it. Insulti a Giorgia Meloni sulla tv russa: il duro attacco di Solovyev contro la premierL'uomo, giornalista molto vicino a Vladimir Putin, ha attaccato la presidente del Consiglio in uno dei suoi programmi. I rapporti tra Mosca e Roma sono molto tesi, a causa del sostegno dell'Italia all ... today.it Giorgia Meloni insultata sulla tv russa per aver tradito Trump, è una vergogna della razza umanaVladimir Solovyov, giornalista vicino al Cremlino, si è rivolto in modo volgare in italiano verso la premier, aggiungendo che il tradimento ... huffingtonpost.it Pesanti insulti a Giorgia Meloni da parte del giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, vicino alle posizioni del Cremlino, che nel corso di una puntata del programma Polnyj Kontakt (Full Contact) si è espresso in italiano con parole volgari - facebook.com facebook #Iran, #Meloni: Italia a #Hormuz senza #Onu Per me sì, decide Parlamento. Cosa ha detto la premier Giorgia Meloni, rispondendo ad una domanda dei giornalisti al Salone del Mobile a Milano - #IranWar x.com