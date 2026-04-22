Durante una trasmissione televisiva in Russia, il conduttore Vladimir Solovyev ha rivolto pesanti commenti nei confronti di Giorgia Meloni, definendola “fascista” e “vergogna della razza umana”. Solovyev, conosciuto per le sue posizioni vicine al Cremlino, ha espresso queste affermazioni pubblicamente, attirando l’attenzione sui toni usati nel dibattito. La polemica si aggiunge a una serie di dichiarazioni critiche rivolte alla leader italiana.

In Russia un pesantissimo attacco di Vladimir Solovyev, noto anchorman vicino al Cremlino, nei confronti di Giorgia Meloni. Il conduttore ha attaccato frontalmente la premier italiana con pesanti insulti durante la sua trasmissione televisiva, ‘Polnyj Kontakt’ (Full Contact). Solovyev si è espresso in italiano: “ Vergogna della razza umana. Bestia naturale, idiota patentata. Giorgia puttameloni. Che brutta donnaccia. Cattiva. Fascista “. “Non c’è bisogno di discutere su questo punto di vista. Questa è la realtà”, ha aggiunto. Meloni “ha tradito i propri elettori, perché si è presentata con tutt’altri slogan”, ha aggiunto Solovyov, stavolta in russo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il conduttore russo Vladimir Solovyev insulta Giorgia Meloni in tv: “Fascista e vergogna della razza umana”

Il conduttore russo Solovyov insulta Meloni: Fascista p...

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Si profila l’ombra di un nuovo scontro diplomatico tra Russia e Italia. Al centro del caso, le pesanti dichiarazioni di Vladimir Solovyev, noto anchorman e figura di spicco della propaganda russa, che durante la sua trasmissione televisiva ha indirizzato attacchi f - facebook.com facebook

Vladimir Solovyev, chi è il conduttore russo che ha insultato Meloni: la falce e il martello sulla giacca e perché parla italiano x.com