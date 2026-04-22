Paolini-Siegemund WTA Madrid 2026 | orario tv partite precedenti streaming

Il torneo Mutua Madrid Open 2026, categoria WTA 1000, prosegue con il secondo turno del singolare femminile giovedì 23 aprile. In campo scenderanno l’italiana Jasmine Paolini e la tedesca Laura Siegemund, che si sono affrontate in precedenti partite di questa edizione. Le partite saranno trasmesse in diretta streaming e su vari canali televisivi, con orari ancora da comunicare.

I Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria WTA 1000, vedranno scattare il secondo turno del tabellone di singolare femminile giovedì 23 aprile: scenderanno in campo l’ azzurra Jasmine Paolini e la tedesca Laura Siegemund. Il match che vedrà protagonista la tennista italiana e la teutonica sarà il terzo incontro di giornata sul Court 4, con il programma che scatterà alle ore 11.00: non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra l’azzurra e la tedesca. La sfida che vedrà protagonista Jasmine Paolini contro la tedesca Laura Siegemund nel secondo turno del WTA 1000 di Madrid sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go, NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026: orario, tv, partite precedenti, streaming Notizie correlate Paolini-Gibson oggi, WTA Indian Wells 2026: orario, tv, partite precedenti, streamingIl match di singolare che vedrà protagonista la tennista italiana sarà il secondo incontro di giornata sullo Stadium 2, con il programma che scatterà... Paolini-Tomljanovic oggi in tv, WTA Indian Wells 2026: orario, partite precedenti, canale, streamingJasmine Paolini affronterà quest’oggi il terzo turno nel tabellone di singolare femminile del WTA1000 di Indian Wells. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Live Laura Siegemund - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 24/04/2026; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; WTA Madrid 2026, Siegemund sfiderà Paolini. Eliminate Badosa e Williams; WTA Madrid 2026, 2° turno: preview Siegemund-Paolini. Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026: orario, tv, partite precedenti, streamingI Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria WTA 1000, vedranno scattare il secondo turno del tabellone di singolare femminile giovedì 23 aprile: scenderanno in campo l’azzurra Jasmine ... oasport.it WTA Madrid: Paolini attende Siegemund, fuori Badosa e Williams al debuttoPer Venus Williams, il 2026 continua a essere un anno difficile. it.blastingnews.com Esordio a Madrid per Jasmine Paolini contro la campionessa del mondo Laura Siegemund (WTA 47)! FORZA Jasmine, 59 milioni di italiani sono con te - facebook.com facebook WTA Madrid: Badosa fuori subito, perde anche Venus Williams. Siegemund passa e sfida Paolini x.com