Panico in strada a Torino 31enne terrorizza i passanti con un pugnale | polizia in azione

A Torino, un uomo di 31 anni è stato fermato dalla polizia dopo aver impugnato un pugnale e minacciato i passanti in strada. L'intervento degli agenti è avvenuto sul posto, dove hanno proceduto all'arresto dell'individuo con l'accusa di porto abusivo di armi e minacce aggravate. La scena ha suscitato timore tra chi si trovava nell'area, e le autorità hanno portato avanti le verifiche necessarie.

Eseguito a Torino un arresto per porto abusivo di armi e minacce aggravate. Un uomo di origini marocchine di trentuno anni è stato fermato in Via Campiglia dopo aver impugnato un pugnale e aver minacciato diverse persone in strada, generando panico tra i presenti. La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando la Centrale Operativa ha ricevuto numerose segnalazioni al 112 NUE. I cittadini hanno riferito la presenza di un individuo armato di coltello che stava minacciando i passanti in Via Campiglia, nel capoluogo piemontese. La Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è stata immediatamente inviata sul posto.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Panico in strada a Torino, 31enne terrorizza i passanti con un pugnale: polizia in azione Notizie correlate Punta il pugnale contro i passanti a Torino: gli agenti estraggono il taser poi lo disarmanoArmato di coltello, un uomo di 31 anni ha minacciato i passanti in via Campiglia a Torino. Leggi anche: Minaccia alcuni passanti con un pugnale: "Ora ti ammazzo". Fermato dai carabinieri Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Semina il panico in mezzo alla strada, poi sputa ai carabinieri: denunciato; Semina il panico in centro a bordo di un monopattino; Turchia, altra sparatoria in una scuola: scene di panico in strada; Dammi la pistola, ragazzini sparano alla fermata del bus e si riprendono: panico in strada a Legnago. Panico in strada a Torino, 31enne terrorizza i passanti con un pugnale: polizia in azioneUn uomo di 31 anni è stato arrestato a Torino per porto abusivo di armi e minacce aggravate dopo aver minacciato i passanti con un pugnale. virgilio.it Altopascio, segue le donne per strada fino a casa e le molesta: arrestatoIn uno dei casi l’uomo aveva addirittura sfondato la porta dell’abitazione con dei calci, inseguendo la donna dentro casa per baciarla sul collo e poi darsi alla fuga ... corrierefiorentino.corriere.it Panico alla fermata dell’autobus a Legnago Coinvolti un gruppo di minorenni. Sono immagini concitate, voci di ragazzi, e a un certo punto una pistola che passa di mano in mano fino allo sparo in aria. - facebook.com facebook A Firenze autista di At aggredita finisce in ospedale per un attacco di panico x.com