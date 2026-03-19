Minaccia alcuni passanti con un pugnale | Ora ti ammazzo Fermato dai carabinieri

Da ilgiorno.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 20.45 un uomo di 51 anni ha minacciato alcuni passanti con un pugnale, dicendo:

"Verso le 20.45 mi trovavo a bordo del mio scooter in via San Damiano – inizia la testimonianza del cinquantunenne M.I. –. All’incrocio con corso Venezia, notavo un uomo a piedi in mezzo alla strada che brandiva un grosso coltello nero". Il motociclista si ferma e chiama il 112, innescando l’intervento dei carabinieri del Radiomobile che porterà all’arresto del cinquantaquattrenne Alessandro B., residente in pieno centro e con un passato da agente assicurativo, e al sequestro di un pugnale con lama di 14 centimetri. Prima dell’arrivo dei militari, l’uomo si avvicina a un suv nero fermo al semaforo: "Apriva la portiera con una mano e con l’altra indirizzava il coltello all’altezza del finestrino", prosegue la ricostruzione del testimone oculare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Minaccia alcuni passanti con un pugnale: "Ora ti ammazzo". Fermato dai carabinieri

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