Per ItaliaOggi se Conte va via i conti del Napoli migliorano

Secondo quanto riportato da ItaliaOggi, i conti consolidati della Filmauro sono stati approvati di recente e sembrano indicare una possibile conclusione del rapporto tra il presidente della società e l’allenatore del Napoli prevista per giugno. Se questa separazione dovesse avvenire, si ipotizza che i risultati finanziari del club potrebbero migliorare. La notizia si basa su un’analisi dei dati ufficiali del bilancio e sulle recenti indiscrezioni di mercato.

La Filmauro chiude il bilancio in rosso per 22 milioni. “Nella stagione 24-25 calo dei ricavi da diritti tv, sponsor e botteghino”. Conte però ha portato uno scudetto e due qualificazioni Champions. Db Riyadh 18122025 - Supercoppa Italiana Napoli-Milan foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Aurelio De Laurentiis “Certo, Filmauro teoricamente si occuperebbe di cinema, ma il 90% dei ricavi consolidati arriva dal calcio (controlla il Napoli e il Bari), solo il 6% dal cinema e il 4% da altre attività“. Per Claudio Plazzotta Antonio Conte non è sostenibile per le casse della Filmauro, soprattutto senza una vittoria. Il tecnico costa molto e pretende altrettanto, in particolare sul fronte del mercato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Per ItaliaOggi se Conte va via, i conti del Napoli migliorano Schira: «Se Conte va in Nazionale, Napoli su Italiano e Maresca»Schira: «Se Conte va in Nazionale, Napoli su Italiano e Maresca»"> Si accendono le prime ipotesi sul futuro della panchina del Napoli. Addio a Luca Conti: il padre del blogging italiano se ne vaLuca Conti, pioniere del web e autore di Pandemia, ha lasciato questo mondo all’ospedale di Senigallia. Argomenti più discussi: Libano, razzo colpisce la base italiana di Shama. Nessun ferito; Meloni a caccia di petrolio e gas; Basi Usa nell’Ue, ira di Trump; Podcast-vodcast, c’è poco rosa. Per Italia oggi se Conte va via, i conti del Napoli miglioranoFilmauro chiude in rosso: senza Champions calano i ricavi. Conte pesa sui costi tra mercato, stipendi e ammortamenti sempre più alti. ilnapolista.it Per ItaliaOggi se Conte va via, i conti del #Napoli migliorano. La #Filmauro chiude il bilancio in rosso per 22 milioni. “Nella stagione 24-25 calo dei ricavi da diritti tv, sponsor e botteghino”. #Conte però ha portato uno scudetto e due qualificazioni Champions. h - facebook.com facebook Nuovo decreto #carburanti: 500 milioni per la proroga del taglio delle #accise fino a maggio x.com