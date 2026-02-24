Can Yaman | Nessun caso Turchia stasera i due Sandokan all' Ariston Conti | Pucci non se la sente Il mio Sanremo cristiano e democratico L' ordine d' uscita dei Big

Can Yaman ha chiarito che non ci sono problemi con la Turchia, dopo aver annunciato la presenza sul palco dell'Ariston con l’altro Sandokan. La sua dichiarazione arriva in risposta alle voci di tensioni tra i due paesi, causate da vecchi fraintendimenti. Intanto, il conduttore ha commentato le scelte di scaletta, spiegando che Pucci non si sente pronto. La serata prosegue con un’attenzione particolare all’ordine di uscita dei big.

«Vorrei ricordare un grande uomo di tv, il vostro collega Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio di 3 anni fa. Credo sia doveroso ricordarlo tutti assieme». Comincia con queste parole del direttore artistico Carlo Conti, tra gli applausi della Sala stampa, la conferenza stampa di presentazione Festival di Sanremo che stasera alzerà il sipario sulla 76esima edizione. Can Yaman, "Non c'è un caso Turchia". Sanremo? "Mi fido di Carlo" Poi al Roof è la volta del co-conduttore della prima serata Can Yaman. «Non c'è un caso, erano dei controlli routine che stanno ancora continuando a fare a tutti quanti in Turchia, è un periodo così per la Turchia, stanno controllando tutti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Sanremo 2026, Conti ricorda Costanzo. Can Yaman: "Nessun caso Turchia", stasera i due Sandokan all'Ariston. L'ordine d'uscita dei BigDurante la serata di Sanremo 2026, Conti ha ricordato Maurizio Costanzo, morto tre anni fa, evidenziando il suo ruolo nella tv italiana.

Sanremo 2026, Carlo Conti: “Al di là del presidente del Senato La Russa, ho sentito Pucci, non se la sente”. Can Yaman: “Il mio arresto e rilascio? Mai stato un caso”Carlo Conti ha confermato che Pucci non si sente pronto a partecipare a Sanremo 2026, spiegando di averlo ascoltato di recente.

