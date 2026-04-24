Panetta dalla guerra il rischio di una nuova impennata dei prezzi

"I conflitti in corso rischiano di alimentare una nuova impennata dei prezzi". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta parlando all'incontro '"L'oro di Napoli. Devozione, moneta e fiducia" al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. "Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea segue con grande attenzione l'evoluzione della situazione geopolitica, con un obiettivo preciso: evitare che si riaccenda una spirale inflazionistica come quella che ha colpito tutti noi tra il 2021 e il 2023" ha detto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Panetta, 'conti in ordine, sistema bancario italiano forte'. 'Aumentato i livelli degli investimenti, non dobbiano rilassarci' #ANSA x.com