Guerra in Iran impennata dei prezzi dei generi alimenti | le voci del mercato rionale VIDEO

Da firenzetoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conflitto in Medio Oriente e la chiusura dello stretto di Hormuz, con conseguente interruzione delle forniture di gas e petrolio, hanno spinto al rialzo anche i prezzi dei prodotti alimentari. Secondo quanto dichiarato da Assoutenti gli alimenti che viaggiano su gomma sono quelli che più hanno.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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