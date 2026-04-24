Pamela Genini | trovato capello biondo nella casa dell’ex

È stata trovata una ciocca di capelli biondi all’interno di una botola nella casa di un uomo. Sul posto sono intervenuti i militari per i rilievi e l’avvio delle indagini. La scoperta ha riacceso l’attenzione sulla vicenda che coinvolge la donna scomparsa. La polizia ha avviato verifiche per approfondire il possibile collegamento tra il reperto e le persone coinvolte.

Un capello biondo trovato in una botola, l’arrivo dei carabinieri e un’indagine che torna improvvisamente sotto i riflettori. È questo il nuovo elemento emerso nel caso di Pamela Genini, che nelle ultime ore ha riacceso l’attenzione sulla posizione dell’ex fidanzato Francesco Dolci. Un dettaglio che colpisce, ma che gli investigatori invitano a leggere con cautela, perché da solo non basta a cambiare il quadro delle indagini, ancora aperte e dense di interrogativi. Il fatto è emerso nelle ultime ore, quando all’interno dell’abitazione di Francesco Dolci è stato individuato un lungo capello biondo in una posizione insolita, impigliato in una ragnatela nei pressi di una botola.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Pamela Genini: trovato capello biondo nella casa dell’ex PAMELA GENINI, LA POSSIBILE SVOLTA: TROVATO CAPELLO BIONDO NELLA CASA DELL’EX Notizie correlate Profanata tomba Pamela Genini: trovato un capello biondo a casa dell’ex Francesco DolciOggi, giovedì 23 aprile, i carabinieri si sono recati a casa di Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, a Sant’Omobono Terme (Bergamo) perché lì... Pamela Genini, un capello biondo nella casa dell’ex: la scoperta dell’inviato di ‘Chi l’ha visto?’Un lungo capello biondo è stato rinvenuto dall’inviato di «Chi l’ha visto?» all’interno di una botola situata all’ingresso dell’abitazione di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tomba di Pamela Genini profanata: trovato un capello biondo a casa dell'ex; Pamela Genini, i carabinieri a casa di Francesco Dolci trovano un capello biondo; Pamela Genini, trovato un capello biondo a casa dell'ex fidanzato: il giornalista chiama i carabinieri; Pamela Genini e il mistero del capello biondo trovato in una botola della casa di Francesco Dolci. Pamela Genini, trovato un capello biondo a casa dell'ex fidanzato: il giornalista chiama i carabinieriL'inviato di «Chi l'ha visto» e la spiegazione di Francesco Dolci: «Pamela veniva spesso qui» ... video.corriere.it Pamela Genini, la versione di Francesco Dolci sul capello biondo nella botola protetta dal fil di ferroPamela Genini, il capello biondo trovato nella botola: le dichiarazioni di Francesco Dolci a Chi l’ha visto? e la spiegazione sulla modifica ... virgilio.it Mattino 5. . Caso Pamela Genini, trovato un capello biondo a casa dell'ex Francesco Dolci. A chi appartiene #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook Pamela Genini e il cadavere profanato, oggi un capello biondo è stato trovato a casa dell'ex fidanzato Francesco Dolci. Lui si dice tranquillo: "Quelli di Pamela erano più lunghi, e cmq lei viveva qui". x.com