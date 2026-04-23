Pamela Genini un capello biondo nella casa dell’ex | la scoperta dell’inviato di ‘Chi l’ha visto?’

Un capello biondo è stato trovato dall’inviato di ‘Chi l’ha visto?’ all’interno di una botola nell’ingresso di una casa a Sant’Omobono Terme, di proprietà di un uomo. La scoperta è avvenuta durante un sopralluogo sul luogo, dove si trovava anche l’ex compagna dell’uomo. La presenza del capello ha attirato l’attenzione nel corso delle indagini in corso nella zona.

Un lungo capello biondo è stato rinvenuto dall’inviato di «Chi l’ha visto?» all’interno di una botola situata all’ingresso dell’abitazione di Francesco Dolci, a Sant’Omobono Terme. Il giornalista ha allertato i carabinieri nella mattinata del 23 aprile e, nel primo pomeriggio, i militari hanno effettuato un sopralluogo documentato in diretta su Rai 2. Il reperto sarà acquisito, ma secondo le prime indicazioni investigative non rappresenterebbe, al momento, un elemento determinante. Anche nel caso in cui il capello appartenesse a Pamela Genini – l’ex compagna di Dolci, la cui salma è stata profanata nel cimitero di Strozza – potrebbe trattarsi di una traccia priva di rilievo, considerato che, come riferito dallo stesso Dolci alla trasmissione Ore14, la 29enne frequentava l’abitazione.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pamela Genini, un capello biondo nella casa dell’ex: la scoperta dell’inviato di ‘Chi l’ha visto?’ Notizie correlate Pamela Genini, spunta un capello biondo nella villa di Dolci: la scoperta dell’inviato di Chi l’ha vistoIl nuovo elemento: un capello nella botola Un dettaglio minuscolo, ma sufficiente a riaccendere un caso già inquietante. Pamela Genini e il giallo di un capello biondo trovato in una botola della casa di Francesco DolciBergamo, 23 aprile 2026 - Cadavere profanato di Pamela Genini ora c’è il giallo del capello biondo trovato a Sant’Omobono Imagna su una ragnatela in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio di Pamela Genini, la procura di Milano chiede il processo immediato per Gianluca Soncin; Appello della mamma di Pamela Genini a Francesco Dolci, se sai parla: lui teme di essere incastrato; Tomba violata, il caso Genini: analisi su telecamere e corpo, che restituisce elementi; Profanato il cadavere di Pamela Genini, in un video un uomo vicino al cimitero: c'è un sospettato. Pamela Genini e il cadavere decapitato: a casa Dolci capelli biondi in una botola. Ora l'abitazione è invasa dai carabinieriUn giornalista di Chi l'ha visto chiede a Francesco Dolci di aprire una botola davanti alle telecamere. Dolci apre. C'è un capello biondo su una ragnatela. Un capello di Pamela Genini? L'avrà portato ... mowmag.com Pamela Genini, un capello biondo nella casa dell’ex: la scoperta dell’inviato di ‘Chi l’ha visto?’Un lungo capello biondo è stato rinvenuto dall’inviato di «Chi l’ha visto?» all’interno di una botola situata all’ingresso dell’abitazione di Francesco Dolci, ... lapresse.it Chi l'ha visto. . Salma di Pamela Genini decapitata: Un capello biondo su una ragnatela in una botola in casa dell’ex fidanzato Francesco Dolci, trovato dall’inviato di “Chi l’ha visto”. Avvisati i Carabinieri. “Lei in questa casa viveva”, spiega lui. Ieri l’appello d - facebook.com facebook Forse la svolta: un video ha beccato un uomo sospetto Cadavere di Pamela Genini profanato, c’è un sospettato: il video al vaglio degli inquirenti x.com