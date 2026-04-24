Pamela Genini l' ex Francesco Dolci sul capello biondo ritrovato in casa sua | Forse di una giornalista

Da tgcom24.mediaset.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A "Mattino Cinque" l'ex di Pamela Genini, Francesco Dolci, parla del capello biondo trovato nella sua abitazione: l'uomo, al programma di Canale 5, sostiene che sarebbe di una giornalista. "Pamela aveva i capelli fini, castani e lunghi. Il capello, con un'alta probabilità, è il capello di una giornalista Rai che quella sera qua, magari durante le dirette si pettinava, si sistemava e gli è caduto questo capello", ha spiegato in collegamento con Federica Panicucci., I carabinieri hanno repertato questo capello che verrà analizzato, ma Dolci si dice tranquillo. Anzi, aggiunge di aver chiesto un'ulteriore ispezione della casa "Così almeno mi sollevavo un problema", ha spiegato.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Pamela Genini, l'ex Francesco Dolci sul capello biondo ritrovato in casa sua: "Forse di una giornalista"

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