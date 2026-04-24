Paluzza cambia la circolazione sulla Carnica

A partire da lunedì 27 aprile alle 7 e fino alle 18 di giovedì 4 giugno, sulla strada statale 52 bis “Carnica” nel comune di Paluzza saranno in vigore modifiche alla circolazione. La variazione riguarda specifiche sezioni della strada e resterà in vigore per circa un mese e mezzo, interessando gli automobilisti che percorrono questa arteria. La modifica sarà attiva durante tutto il giorno, sette giorni su sette.

Saranno attive dalle 7 di lunedì 27 aprile alle ore 18 di giovedì 4 giugno le modifiche alla circolazione sulla strada statale 52 bis “Carnica”, nel comune di Paluzza. Nel tratto compreso tra il chilometro 19,680 e il chilometro 20,026 sarà istituito il senso unico alternato, regolato da impianto.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Lavori sulla linea Roma-Firenze, cosa cambia per la circolazione dei treniPrevista una riduzione dell’offerta commerciale anche nella mattina di lunedì 13 aprile con il servizio che riprenderà regolarmente martedì 14 aprile. Terni, lavori sulla linea ferroviaria Orte-Falconara: come cambia la circolazione. Tutte le novitàUn potenziamento infrastrutturale sulla linea Orte-Falconara è stato messo in calendario dal 25 febbraio al 6 marzo.