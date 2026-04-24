Palloncini bianchi le note di Vasco Rossi e il calore degli amici nell' ultimo saluto ad Andrea Sciorilli

Oggi nella chiesa di San Marco Evangelista a Vasto si è svolto l'ultimo saluto ad Andrea Sciorilli. Palloncini bianchi, le note di Vasco Rossi e la presenza di amici hanno caratterizzato il rito. La cerimonia ha suscitato emozioni tra i presenti, tra dolore e incredulità. La scena è stata accompagnata dal calore di chi ha partecipato per salutare il proprio caro.

Dolore, commozione e ancora tanta incredulità hanno accompagnato l'ultimo saluto ad Andrea Sciorilli questo pomeriggio nella chiesa di San Marco Evangelista a Vasto.Accompagnato dagli amici, il feretro è arrivato ricoperto da rose bianche e rosse davanti a una folla che lo ha accolto con un.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate L’ultimo saluto a Danilo sulle note di Vasco RossiUn addio con alcune canzoni di Vasco Rossi a fare da colonna sonora per salutare Danilo Silvestri, vinto a soli 64 anni di età da complicazioni... Fissato l'ultimo saluto ad Andrea Sciorilli, il padre ha detto di averlo colpito per difendersiÈ stato fissato l'ultimo saluto ad Andrea Sciorilli, il 21enne di Vasto trovato senza vita nel pomeriggio di domenica 19 aprile, dopo essere stato... Aggiornamenti e contenuti dedicati Un paese in lutto. Palloncini al cielo e le note di Vasco per l’addio ad AnnalisaUna piazza gremita, un silenzio carico di emozione, poi le note di Vasco Rossi che si alzano nell’aria mentre decine di palloncini con la sua foto volano verso il cielo. San Pietro in Vincoli si ferma ... ilrestodelcarlino.it Francesca Scapin, i funerali della 62enne morta nel giorno del suo compleanno: l'ultimo saluto con le note di Vasco e i palloncini colorati«Amore mio, cipollina mia la dedica commossa del marito Giorgio Ciano -. Nel giorno del tuo compleanno, quel giorno che ogni anno dedicavamo alla tua vita, hai scelto di fare il gesto più grande, più ... ilgazzettino.it