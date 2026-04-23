Fissato l' ultimo saluto ad Andrea Sciorilli il padre ha detto di averlo colpito per difendersi

È stato stabilito il momento dell'ultimo saluto ad Andrea Sciorilli, il ragazzo di 21 anni di Vasto trovato senza vita domenica 19 aprile. Secondo quanto dichiarato dal padre, egli avrebbe colpito il figlio per difendersi. Il genitore, di 52 anni, ha ammesso le proprie responsabilità. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio e il caso è ora al vaglio delle autorità competenti.

È stato fissato l'ultimo saluto ad Andrea Sciorilli, il 21enne di Vasto trovato senza vita nel pomeriggio di domenica 19 aprile, dopo essere stato colpito dal padre Antonio, 52 anni, reo confesso. I funerali si terranno venerdì 24 aprile, alle ore 15, nella chiesa di San Marco.Nella mattinata di.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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