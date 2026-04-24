Pallavolo la Sab Group Rubicone si prepara alla partita casalinga contro la Don Celso Volley

Sabato pomeriggio alle 17:30 al Palasport di San Mauro Pascoli si svolgerà la partita di pallavolo tra la Sab Group Rubicone e la Don Celso Volley. La squadra locale si prepara ad affrontare la gara davanti al proprio pubblico, con i giocatori pronti a scendere in campo. L'incontro si inserisce nel campionato regionale e rappresenta un appuntamento importante per entrambe le formazioni.

Riflettori accesi al Palasport di San Mauro Pascoli: sabato, alle ore 17:30, la Sab Group Rubicone scende in campo contro la Don Celso Volley. I gialloblù, attualmente in testa al girone D di Serie B, cercano la vittoria nel penultimo impegno casalingo della stagione regolare per consolidare la.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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