Pallavolo la Sab Group Rubicone si prepara alla partita casalinga contro la Don Celso Volley

Da cesenatoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato pomeriggio alle 17:30 al Palasport di San Mauro Pascoli si svolgerà la partita di pallavolo tra la Sab Group Rubicone e la Don Celso Volley. La squadra locale si prepara ad affrontare la gara davanti al proprio pubblico, con i giocatori pronti a scendere in campo. L'incontro si inserisce nel campionato regionale e rappresenta un appuntamento importante per entrambe le formazioni.

Riflettori accesi al Palasport di San Mauro Pascoli: sabato, alle ore 17:30, la Sab Group Rubicone scende in campo contro la Don Celso Volley. I gialloblù, attualmente in testa al girone D di Serie B, cercano la vittoria nel penultimo impegno casalingo della stagione regolare per consolidare la.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Notizie correlate

Pallavolo, tra le mura amiche la Sab Group Rubicone rifila un netto 3-0 alla Hokkaido BolognaSab Group Rubicone conferma il proprio momento positivo superando con un netto 3-0 Hokkaido Bologna.

La Querzoli Volley Forlì si aggiudica il derby contro la Sab Group Rubicone: vittoria al tie-breakCon questi due punti preziosissimi, la Querzoli Volley Forlì non solo vince il derby, ma lancia un segnale chiaro a tutto il campionato: la corsa...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Pallavolo, la Sab Group Rubicone espugna il campo di Grottazzolina con un netto 3-0. Confermata la vetta; M&G Scuola Pallavolo Grottazzolina - Sab Group Rubicone | Il prepartita di coach Mascetti; Nova Loreto vs Rubicone: Risultato in Diretta Streaming Serie B > Girone E 2024-2025; La B Maschile della Yuasa ko a Castelferretti, la serie D si impone a Fano in quattro set.

sab group rubicone pallavolo la sab groupPallavolo, la Sab Group Rubicone espugna il campo di Grottazzolina con un netto 3-0. Confermata la vettaContinua la marcia trionfale della Sab Group Rubicone, che espugna il campo di Grottazzolina con un netto e indiscutibile 0-3. I ragazzi di coach Mascetti hanno dominato l'incontro in appena 75 minuti ... cesenatoday.it

sab group rubicone pallavolo la sab groupPallavolo, tra le mura amiche la Sab Group Rubicone rifila un netto 3-0 alla Hokkaido BolognaNonostante alcuni passaggi a vuoto e qualche errore di troppo, la squadra ha mantenuto sempre il controllo della gara e un livello di gioco costante ... cesenatoday.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.