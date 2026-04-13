Pallavolo tra le mura amiche la Sab Group Rubicone rifila un netto 3-0 alla Hokkaido Bologna

Nella partita di pallavolo giocata in casa, la squadra Sab Group Rubicone ha vinto contro Hokkaido Bologna con un punteggio di 3-0. La formazione guidata dall’allenatore Mascetti ha mostrato una prestazione consistente, evidenziata da un'ottima collaborazione tra muro e difesa. La partita si è conclusa con tre set vinti dalla squadra di casa, senza concedere opportunità agli avversari di recuperare punti.

Sab Group Rubicone conferma il proprio momento positivo superando con un netto 3-0 Hokkaido Bologna. La formazione di coach Mascetti offre una prestazione solida e continua, con una buona correlazione muro-difesa che si rivela decisiva nei momenti chiave del match. Nonostante alcuni passaggi a.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Volley, è tempo di Sab Group Rubicone-Hokkaido Bologna: il prepartita di coach MascettiDopo la sosta pasquale, la Sab Group Rubicone torna in campo: sabato alle 17:30 i gialloblù ospitano Hokkaido Bologna. Pallavolo, la vicecapolista Sab Group Rubicone torna in campo sabato a MacerataDopo la convincente vittoria per 3-0 contro Ravenna, la Sab Group Rubicone – attuale vicecapolista del girone D di Serie B – torna in campo sabato...