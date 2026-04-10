Il cane ha ferite alla gola e al corpo e le orecchie tagliate | uomo denunciato per maltrattamenti sull'animale

A Montella, in provincia di Avellino, un uomo di 55 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver maltrattato un cane. L’animale presentava ferite alla gola e al corpo, con le orecchie tagliate. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo una segnalazione, e il proprietario è stato portato in caserma. Il cane è stato affidato alle cure veterinarie.