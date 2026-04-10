Il cane ha ferite alla gola e al corpo e le orecchie tagliate | uomo denunciato per maltrattamenti sull'animale

Da fanpage.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montella, in provincia di Avellino, un uomo di 55 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver maltrattato un cane. L’animale presentava ferite alla gola e al corpo, con le orecchie tagliate. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo una segnalazione, e il proprietario è stato portato in caserma. Il cane è stato affidato alle cure veterinarie.

È accaduto a Montella, nella provincia di Avellino, dove i carabinieri hanno denunciato un uomo di 55 anni del posto, proprietario dell'animale maltrattato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Azzannato e ucciso dal proprio cane in strada: l’animale impedisce ai soccorsi di avvicinarsi al corpo

Uomo trovato morto a Torino in via San Marino con ferite alla gola, coltello in strada vicino al cadavereUn uomo di 58 anni è stato ritrovato morto con una profonda ferita da taglio al collo a Torino, in via San Marino, nel quartiere di Santa Rita.

Temi più discussi: Cani da caccia: impiego, sofferenza e protezione degli animali; Bambino di 7 anni azzannato da un rottweiler in strada, è grave. Dopo l'aggressione il padrone è scappato con il cane; Nessuna compassione per lui: Pelé, il cane disabile che ha riscritto il significato di felicità; Foggia, labrador ricoperto di bende e ferite salvato da un gruppo di escursionisti.

il cane ha feriteCane ferito lanciato in un laghettoUn cane già ferito a una zampa lanciato in un laghetto da un ragazzo, mentre i suoi amici lo filmano per condividere poi il video della violenza gratuita nei confronti dell'animale. L'episodio è accad ... rainews.it

il cane ha feriteBambino aggredito da un rottweiler a Mestre: ferito gravementeBambino morso da un rottweiler a Mestre. Il proprietario del cane è stato identificato solo successivamente, perché si era allontanato. lavocedivenezia.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.