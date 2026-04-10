Il cane ha ferite alla gola e al corpo e le orecchie tagliate | uomo denunciato per maltrattamenti sull'animale
A Montella, in provincia di Avellino, un uomo di 55 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver maltrattato un cane. L’animale presentava ferite alla gola e al corpo, con le orecchie tagliate. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo una segnalazione, e il proprietario è stato portato in caserma. Il cane è stato affidato alle cure veterinarie.
È accaduto a Montella, nella provincia di Avellino, dove i carabinieri hanno denunciato un uomo di 55 anni del posto, proprietario dell'animale maltrattato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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