Gatto Cesare ucciso a calci | c' è un colpevole Identificato e denunciato l' aggressore

Un uomo è stato identificato e denunciato dopo aver ucciso a calci un gatto chiamato Cesare, mascotte dei pendolari della stazione ferroviaria di Colleferro. L’episodio ha suscitato sdegno tra la comunità locale, che ha assistito alla tragica scena. La polizia ha avviato le indagini e ha proceduto con le verifiche necessarie per risalire all’autore dell’aggressione.

Ucciso a calci. Un gatto di nome "Cesare", mascotte dei pendolari della stazione ferroviaria di Colleferro, in provincia di Roma. Ad ammazzarlo un uomo di 46 anni, che stamattina i carabinieri hanno individuato e denunciato. La storia del gatto tigrato che accompagnava ogni giorno l'attesa dei passeggeri della stazione aveva scosso l'opinione pubblica. A denunciare l'accaduto era stata l'Associazione Gatti del Giovenzano: "Non ce l'ha fatta. Cesare, un simpatico gatto tigrato, mascotte dei pendolari della stazione di Colleferro, era stato ridotto in fin di vita a forza di calci nel gennaio scorso.

Colleferro, denunciato un 46enne per l'uccisione a calci del gatto “Cesare”I Carabinieri della Stazione di Colleferro hanno chiuso il cerchio delle indagini in merito al grave episodio di maltrattamento di animali I...

