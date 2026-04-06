Palestra Juve svolta nella corsa al laterale | quel club di Premier League balza in pole position! Gli aggiornamenti

Nella corsa per acquisire un nuovo laterale, diverse squadre stanno mostrando interesse, con una in particolare proveniente dalla Premier League che si è posizionata in testa alla lista delle pretendenti. Il calciatore, recentemente esordito con la maglia della Nazionale, ha attirato l’attenzione di vari club che cercano di assicurarsi le sue prestazioni. La situazione si sta evolvendo rapidamente, con aggiornamenti che continuano a emergere nel mercato dei trasferimenti.

di Luca Fioretti Palestra Juve, aumentano a dismisura le agguerrite pretendenti per il laterale che ha da poco esordito con la maglia della Nazionale. Il mercato si infiamma attorno al nome di Marco Palestra: le prestazioni offerte dal talentuoso laterale sul campo hanno infatti attirato grandissime attenzioni dai top club europei. La straordinaria crescita del ragazzo è stata magnificamente coronata dal recente esordio in Nazionale, un traguardo assolutamente prestigioso che ha fatto lievitare la sua valutazione economica. Le agguerrite pretendenti aumentano sempre di più, scatenando una vera asta per assicurarsi le preziose prestazioni del protagonista in vista della caldissima sessione estiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Palestra Juve, svolta nella corsa al laterale: quel club di Premier League balza in pole position! Gli aggiornamenti Muharemovic Juve, c’è quel club in pole position in vista dell’estate. Come cambia la corsa al centrale del Sassuolodi Redazione JuventusNews24Muharemovic Juve, il difensore del Sassuolo finisce nel mirino dell’Inter ma i bianconeri incasseranno un ricco tesoretto... Frattesi Juventus, svolta nella corsa al centrocampista: quasi certo il suo addio all’Inter a giugno, un club in pole. Ultimedi Redazione JuventusNews24Frattesi Juventus, il centrocampista in uscita cerca spazio e la Roma tenta il sorpasso sui bianconeri inserendo una... Temi più discussi: Palestra unico a salvarsi dalla debacle dell'Italia: Inter in agguato, l'Atalanta fissa il prezzo; L'Atalanta vuole Carlos Augusto, possibile scambio con Palestra? Le valutazioni dei 2 club; Inter, all-in Palestra ma l'Atalanta ha un piano diverso: muro della Dea, la strategia nerazzurra; Fabregas sul Como senza Italiani: Quelli forti giocano nell'Inter e nella Juventus, poi fa due nomi. Palestra, spuntano piste estere, Juve tagliata fuori?Il Barcellona punta Marco Palestra: il giovane terzino nel mirino per il mercato estivo 2026 Il giovane terzino destro Marco Palestra, 21 anni, attualmente in ... tuttojuve.com L'esplosione di Palestra, L'Unione Sarda: L'Atalanta chiede almeno 50 milioni, la Juve si tira fuori. Pista Inter concreta, Napoli sullo sfondo, ma lo aspettano in PremierPrima la missione salvezza con il Cagliari, poi il ritorno a Bergamo e un’estate che potrebbe trasformarsi in un vero snodo di mercato. Dopo l’esperienza con la Nazionale, chiusa ... tuttojuve.com Tacchinardi: “Se fossi il direttore sportivo della Juventus comprerei questi 5 giocatori” “Carnesecchi, Palestra, Bernardo Silva e Goretzka, Osimhen”: SI o NO facebook Fabregas: "Se esistono giocatori italiani che mi piacciono Ovviamente sì. Giocano alla Juve, all'Inter… Palestra ovviamente mi piace, Locatelli mi è sempre piaciuto. È ingiusto dire solo due nomi, se giocano lì è perché sono bravi. Come allenatore a me piacc x.com