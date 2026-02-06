Calciomercato l’Ajax pronto al grande colpo in estate! C’è la concorrenza di alcuni club europei Gli aggiornamenti

L’Ajax si prepara a piazzare un colpo importante in vista dell’estate. Secondo fonti vicine al club, i dirigenti sono da tempo in contatto con l’entourage di Stije Resink e stanno valutando questa operazione come una delle mosse più strategiche della prossima stagione. La concorrenza di altri club europei è forte, ma l’Ajax punta deciso a rafforzare la rosa e a tornare protagonista sui palcoscenici internazionali.

