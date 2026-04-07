Palestra Inter una big inglese irrompe sul talento di proprietà dell’Atalanta I piani nerazzurri si complicano

Una squadra della Premier League ha presentato un'offerta di 40 milioni di euro per un esterno che ha recentemente giocato con il Cagliari. La proposta arriva in un momento in cui il club nerazzurro, proprietario del talento, sta valutando le prossime mosse sul mercato. La trattativa potrebbe influenzare i piani di rafforzamento della squadra, complicando le strategie già avviate dal club.

di Lorenzo Vezzaro Palestra Inter, una squadra della Premier League mette sul piatto 40 milioni: la strategia di Chivu per l’esterno protagonista al Cagliari.. L’Inter continua a muoversi con grande decisione per rinforzare le corsie laterali in vista della prossima stagione, ma la strada che porta a uno dei profili più cristallini del calcio italiano si è improvvisamente fatta in salita. L’operazione Palestra Inter è da tempo il primo obiettivo sulla lista della dirigenza nerazzurra per blindare la fascia destra, un profilo che si sposa perfettamente con le idee tattiche di Cristian Chivu. Il calciatore, che sta vivendo una stagione da protagonista con la maglia del Cagliari dove si trova attualmente in prestito, è finito nel mirino di una corazzata britannica pronta a sbaragliare la concorrenza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Palestra Inter, una big inglese irrompe sul talento di proprietà dell’Atalanta. I piani nerazzurri si complicano Calciomercato, anche il Barcellona sulle tracce di Palestra: si complicano i piani del Milan?Il nome di Marco Palestra si scalda in vista del prossimo mercato e per il Milan la strada rischia di farsi in salita. Palestra Juve, rivelazione sul terzino di proprietà dell’Atalanta: non lascerà Bergamo per meno di questa cifra! Il prezzodi Redazione JuventusNews24Palestra Juve, le indiscrezioni sul futuro del giovane talento in rientro all’Atalanta e le altissime cifre richieste per... Temi più discussi: Palestra è il sogno dell’Inter: come può arrivare l’esterno del Cagliari; Palestra, l'unico salvo dopo il disastro azzurro: la Premier si prende anche lui? Le trattative; Gds – Inter, affondo per Palestra! Costa 40 mln: Si può fare con la cessione di…; Palestra unico a salvarsi dalla debacle dell'Italia: Inter in agguato, l'Atalanta fissa il prezzo. Palestra incanta in Serie A: Inter e Premier sfidano l’AtalantaMarco Palestra protagonista in Serie A con il Cagliari. Inter e top club inglesi sul talento dell’Atalanta valutato almeno 45 milioni. europacalcio.it Italia, un solo azzurro esce vincitore: Palestra, ecco dove può andareL'esterno dell'Atalanta Marco Palestra, in prestito al Cagliari, vale 40 milioni di euro: piace all'Inter, ma anche in Premier League, è tra i pochissimi azzurri a salvarsi dopo la Bosnia ... sport.virgilio.it Fabregas: "Mi piacciono gli italiani dell'Inter. Ma poi se tratti Palestra ti chiedono..." - facebook.com facebook Fabregas: "Mi piacciono gli italiani dell'Inter. Ma poi se tratti Palestra ti chiedono..." x.com