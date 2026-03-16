Wizz Air fa 10 a Malpensa | un aereo in più nella base e 5 nuove rotte

Wizz Air ha annunciato l’apertura di una nuova base a Malpensa, con l’aggiunta di un aereo e cinque nuove rotte. La compagnia ha deciso di espandere le operazioni nello scalo, incrementando la presenza e offrendo nuove destinazioni ai passeggeri. L’operazione rappresenta un passo importante per la compagnia nel mercato italiano.

La compagnia aerea Wizz Air fa “10” e apre una nuova fase di sviluppo della sua base nell’aeroporto di Milano Malpensa in collaborazione con Sea Milan Airports con l’assegnazione del suo 10° aeromobile a partire dal 25 ottobre 2026 nella sua base milanese, un investimento strategico che aumenterà ulteriormente la capacità operativa della compagnia nello scalo, generando 500.000 posti aggiuntivi all'anno. Espansione che contribuirà anche allo sviluppo dell'economia del territorio creando 40 nuovi posti di lavoro diretti e sostenendo oltre 350 posti di lavoro indiretti. Milano Malpensa continuerà così a crescere come seconda base più grande di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Wizz Air fa "10" a Malpensa: un aereo in più nella base e 5 nuove rotte Articoli correlati VIDEO | Wizz Air apre la sua base a Palermo, voli diretti per quattro città italiane e due estere: ecco le nuove rotteDal ritorno operativo dello scorso dicembre al posizionamento di due Airbus A321neo: in poco meno di due mesi Palermo diventa la 39esima base Wizz... Wizz Air stabilizza base a Palermo con rotte dirette verso Italia e Europa: novità per l’azienda low cost**Wizz Air stabilizza la base a Palermo con rotte dirette verso Italia e Europa: l’azienda low cost si posiziona come seconda compagnia aerea... Contenuti e approfondimenti su Wizz Air fa 10 a Malpensa un aereo in... Temi più discussi: Voli, il caro petrolio abbatte gli utili delle compagnie: Wizz Air la più colpita, Ryanair al riparo. Ecco perché; Wizz Air : 10 equipaggi al femminile in tutta Europa; Wizz Air si concentra su Torino: nel 2026 otto rotte e un milione di posti disponibili; Aeroporto di Caselle: Wizz Air vola a Palermo e a Londra. Wizz Air fa 10 a Malpensa: un aereo in più nella base e 5 nuove rotteLa compagnia aerea investe nello scalo gestito da Sea: crescono flotta e collegamenti con una rete di 47 rotte in 21 paesi. Potenziata l’offerta dei collegamenti in Europa e di quelli tra Nord e Sud I ... ilgiornale.it Wizz Air in allungo su Milano Malpensa: 10° aereo basato e 7 nuove rotte«Un investimento strategico che rafforza il ruolo di Malpensa come seconda base più grande in Italia»: Ian Malin, chief commercial officer di Wizz Air ... travelquotidiano.com Aldo Schmid, Head of Aviation Business Development di SEA, ha parlato dello sviluppo strategico di Wizz Air sulla base di Milano Malpensa Andrea Gussoni per Mi-Tomorrow x.com Wizz Air 13% di sconto sui voli - facebook.com facebook