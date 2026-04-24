Palermo verso i playoff | Joronen torna in porta per la sfida chiave

Sabato pomeriggio si gioca la partita tra Palermo e Reggiana al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La squadra rosanero schiererà di nuovo il portiere Joronen, che era assente nelle ultime gare. La sfida è importante per la posizione in classifica in vista dei playoff. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sui giocatori o sulle strategie delle due squadre.

? Cosa sapere Palermo sfida la Reggiana sabato pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia.. Joronen torna in porta per consolidare il posizionamento rosanero nei playoff.. Sabato pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Palermo affronta la Reggiana in una sfida cruciale per le sorti dei playoff, con Inzaghi che punta sulla continuità prestazionale dopo il successo contro il Cesena. La squadra siciliana arriva a questa penultima giornata della stagione regolare con un obiettivo chiaro: massimizzare i punti per consolidare il posizionamento in classifica. Il tecnico rosanero ha ribadito l’importanza di una prestazione di alto livello, sottolineando come non esistano alternative per mantenere alta la fiducia del gruppo in vista delle fasi post-regolari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo verso i playoff: Joronen torna in porta per la sfida chiave Notizie correlate Reggiana-Palermo, le probabili formazioni: Joronen verso il ritorno, Peda provato al centro della difesaDomani pomeriggio, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, i rosanero tornano in campo: terzultima sfida della stagione regolare, la squadra di Inzaghi... La Nuvolí torna a Roma, in palio punti pesanti in chiave playoffDue le protagoniste in fuga verso la conquista del primo posto e della conseguente A1, Brescia e Talmassons, poi ben quattro squadre in soli tre... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie B, ufficializzate le date di playoff e playout: il calendario completo; Calcio B, il Cesena perde anche a Palermo 2-0, playoff a rischio; Terza Categoria Girone B Delegazione Palermo; Quante sono le possibilità del Palermo di tornare in Serie A?. Palermo, esodo rosanero a Reggio Emilia: sogno A ancora vivo, ma la strada porta ai playoffSarà ancora una volta come giocare in casa per il Palermo di Inzaghi. Come riportato da La Sicilia, al Mapei Stadium sono attesi non meno di 2.500 tifosi rosanero, pronti a sostenere la squadra nella ... goalsicilia.it Reggiana verso il Palermo: out Libutti, il report della sedutaCome riportato da Tuttoreggiana, il tecnico Pierpaolo Bisoli deve fare i conti con alcune situazioni delicate sulla fascia. Lorenzo Libutti è ancora fermo e non si allena da un paio di giorni, ... ilovepalermocalcio.com Verso #ReggianaPalermo Il video completo di mister Inzaghi è ora online sul canale YouTube Palermo FC - facebook.com facebook Verso la nomina di 5 nuovi sottosegretari, vicesindaco Palermo alla Cultura. Cannella entra in quota Fdi #ANSA x.com