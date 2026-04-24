Reggiana-Palermo le probabili formazioni | Joronen verso il ritorno Peda provato al centro della difesa
Domani pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia si gioca la partita tra Reggiana e Palermo, con le due squadre che scendono in campo per la penultima giornata del campionato. La formazione di casa potrebbe affidarsi al ritorno di Joronen tra i pali, mentre Peda viene provato al centro della difesa. Il Palermo, invece, cerca di confermarsi e di mantenere vive le speranze di classifica.
Domani pomeriggio, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, i rosanero tornano in campo: terzultima sfida della stagione regolare, la squadra di Inzaghi cerca conferme per finire al massimo e sperare ancora in risultati favorevoli dagli altri campi. Inzaghi chiede conferme ai suoi, soprattutto sul.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Palermo-Avellino, le probabili formazioni: Peda torna titolare, sulla trequarti spazio a Palumbo e Le Douaron
Reggiana vs Palermo, trentaseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026.
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Reggiana, verso il Palermo: le probabili scelte di mister Bisoli; Reggiana-Palermo, prevendita attiva per il match del 25 aprile. Gia staccati più di 1200 biglietti; Pronostico Reggiana-Palermo analisi, quote e consigli; Reggiana-Palermo: la decisione dell'ONMS sul settore ospiti.
Corriere dello Sport: Reggiana-Palermo, le probabili: Girma dal 1’, Inzaghi conferma l’assettoCorriere dello Sport: Reggiana-Palermo, le probabili formazioni. Girma titolare, Inzaghi conferma il 3-4-2-1 con Pohjanpalo. ilovepalermocalcio.com
Reggiana, verso il Palermo: le probabili scelte di mister BisoliLa possibile formazione degli emiliani nel match contro i rosanero, in programma sabato 25 aprile alle ore 15.00 al Mapei Stadium ... forzapalermo.it
«Domani contro la Reggiana sarà una gara complicata come tutte in serie B. Dobbiamo andare per vincere, non abbiamo alternative». Lo ha detto l’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi - facebook.com facebook
Guida alla 36ª giornata di #SerieB. #Palermo in casa #Reggiana. Chiude la #Samp a #Cesena x.com