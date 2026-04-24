Reggiana-Palermo le probabili formazioni | Joronen verso il ritorno Peda provato al centro della difesa

Da palermotoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia si gioca la partita tra Reggiana e Palermo, con le due squadre che scendono in campo per la penultima giornata del campionato. La formazione di casa potrebbe affidarsi al ritorno di Joronen tra i pali, mentre Peda viene provato al centro della difesa. Il Palermo, invece, cerca di confermarsi e di mantenere vive le speranze di classifica.

Domani pomeriggio, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, i rosanero tornano in campo: terzultima sfida della stagione regolare, la squadra di Inzaghi cerca conferme per finire al massimo e sperare ancora in risultati favorevoli dagli altri campi. Inzaghi chiede conferme ai suoi, soprattutto sul.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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