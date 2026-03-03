La Nuvolí torna a Roma in palio punti pesanti in chiave playoff
La Nuvolí torna a Roma in un match importante per la corsa ai playoff. Brescia e Talmassons sono in testa alla classifica, mentre altre quattro squadre si trovano a distanza di soli tre punti tra loro. La partita rappresenta un’occasione decisiva per tutte le contendenti che cercano di migliorare la propria posizione in classifica.
Due le protagoniste in fuga verso la conquista del primo posto e della conseguente A1, Brescia e Talmassons, poi ben quattro squadre in soli tre punti. Una situazione che colorerà col circolino rosso tutti gli ultimi match della Pool Promozione A2 Tigotà. La Nuvolí AltaFratte Padova affronterà.
