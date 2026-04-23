Famiglie facoltose e grandi patrimoni | arriva anche in Sicilia il Family Office

In Sicilia arriva il Family Office, uno strumento di gestione patrimoniale rivolto alle famiglie con patrimoni elevati. Questa figura, presente in altre regioni e nel mondo, si diffonde anche nell’isola, offrendo servizi di consulenza e amministrazione di grandi patrimoni familiari. Se le famiglie storiche dell’isola avessero avuto a disposizione questo tipo di supporto, avrebbero potuto gestire e proteggere meglio le proprie ricchezze nel tempo.

Se le casate dei Florio o dei Tomasi di Lampedusa fossero vissute oggi avrebbero probabilmente potuto contare su strumenti evoluti di gestione patrimoniale, in grado di preservare e valorizzare nel tempo le loro ricchezze. È proprio in questa prospettiva che si inserisce il modello del Family.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Box office Italia: Cime tempestose domina il weekend, Rental Family parte bene – febbraio +32% su 2025!Il weekend 19-22 febbraio 2026 ha segnato una battuta d’arresto rispetto allo stesso periodo 2025 (Follemente di Paolo Genovese esordì con 3. La Spagna valuta un’imposta minima del 2% sui grandi patrimoni sul modello della tassa Zucman: “Oltre 5 miliardi di gettito”Il governo spagnolo valuta l’introduzione di un’imposta sui grandi patrimoni sul modello della “tassa Zucman“: un’aliquota del 2% annuo sui patrimoni... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Famiglie facoltose e grandi patrimoni: arriva anche in Sicilia il Family Office. Incontro di Banca Mediolanum a Villa Igiea Fai clic per insegnare a Gmail che questa conversazione è importante; Fondazioni di famiglia: perché tornano centrali nella governance; La volatilità geopolitica ridisegna le scelte degli High Net Worth Individuals: stabilità prima del fisco. Family office: protezione e valorizzazione del patrimonio delle famiglie nel lungo termineQuando chiedo a un imprenditore di parlarmi del suo patrimonio spesso quest’ultimo tende a concentrarsi esclusivamente sulla componente liquida, che tuttavia è solo parte della ricchezza complessiva. repubblica.it Family office, ecco perché sono diventati il nuovo centro di potere a Wall StreetI family office sono i nuovi protagonisti di Wall Street. Secondo Deloitte i family office attualmente gestiscono circa 5,5 trilioni di dollari di patrimonio ma dovrebbero superare quota 9 trilioni di ... milanofinanza.it Banca Generali rafforza il wealth management: Marzio Albonico nuovo Senior Partner Family Office • Con questa nuova nomina, Banca Generali rafforza ulteriormente la propria strategia nel segmento dei grandi patrimoni, puntando su competenze specialisti x.com TeiaCare accelera con un round da 7M€! La medtech italiana TeiaCare chiude un round guidato da P101, con il supporto dei family office internazionali Namarel Ventures e Inderhabs, per espandere le sue soluzioni di monitoraggio assistenziale basate su - facebook.com facebook