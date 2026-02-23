Box office Italia | Cime tempestose domina il weekend Rental Family parte bene – febbraio +32% su 2025!

Cime tempestose ha conquistato il primo posto al botteghino, grazie a un incremento di pubblico rispetto al weekend precedente. La causa principale risiede nell’uscita di nuovi film e nelle promozioni nelle sale, che hanno attirato più spettatori. Rental Family ha registrato un buon avvio, contribuendo a un aumento complessivo del 32% rispetto a febbraio 2025. La ripresa si conferma con numeri in crescita e nuove uscite in programma.

Il weekend 19-22 febbraio 2026 ha segnato una battuta d’arresto rispetto allo stesso periodo 2025 (Follemente di Paolo Genovese esordì con 3.97 milioni di euro), ma niente di drammatico: il box office totale ha comunque raccolto 7.55 milioni euro (1.002.502 spettatori), -9% sul 2025 e -20% sul weekend precedente. (Dati: Cineguru ) Cime tempestose (Emerald Fennell) ha dominato il weekend con 2.67 milioni di euro (-27% rispetto al precedente), confermando una tenuta eccellente grazie a un passaparola fortissimo e al traino della coppia Margot Robbie Jacob Elordi. La media per sala di 4.314 euro (619 cinema, +62 rispetto al weekend scorso) è rimasta altissima per un film d’autore con target prevalentemente femminile e giovane-adulto. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Cime tempestose si conferma al primo posto e sale a 7.892.107 euro, debutta al secondo posto Rental Family – Nelle vite degli altri con 576.384 euro e al terzo posto troviamo Hamnet – Nel nome del figlio con 532.949 euro con una flessione di appena il 2%. - facebook.com facebook

Top10 21/2/26 #BoxOfficeItalia #Cinetel 1 CIME TEMPESTOSE €810504 2 RENTAL FAMILY €221985 3 LE COSE NON...€192486 4 HAMNET €183010 5AGATA CHRISTIAN €176287 6 GOAT €153338 7 MISSIONE SHELTER €126676 8LAVOREREMO DA... x.com